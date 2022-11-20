Манник на кислом молоке: полезный десерт порадует домочадцев

Манник на кислом молоке: полезный десерт порадует домочадцев
Фото: www.unsplash.com
Скисшее молоко вовсе не нужно выбрасывать

Если семейство не успело употребить молоко, пока оно было свежим, это не повод расстраиваться. На кислом продукте можно сделать очень аппетитный и полезный десерт – манник.

Ингредиенты

Два стакана кислого молока, два стакана манной крупы, 110 г сливочного масла, одно яйцо, один стакан сахарного песка, 2 г ванилина, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно растопить сливочное масло. При этом оно не должно быть горячим, продукту следует дать остыть. Добавляем к нему сахарный песок и немного соли.

В отдельной посуде смешиваем манную крупу и кислое молоко. Будущему угощению нужно дать время настояться – манка должна хорошенько разбухнуть, хватит 1 часа.

В другой посуде хорошенько взбиваем яйцо, белок должен превратиться в пенку. Затем смешиваем все три компонента в одной емкости, добавляем оставшиеся ингредиенты. Все хорошенько перемешиваем, тесто получается достаточно густым.

Затем выливаем будущий десерт в форму для запекания и готовим в течение получаса в духовом шкафу на температуре 180 градусов.

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