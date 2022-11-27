Рецепт быстрого супа: как приготовить первое блюдо за 20 минут

Рецепт быстрого супа: как приготовить первое блюдо за 20 минут
Фото: www.unsplash.com
Хозяйкам часто не хватает времени на готовку

Многие справедливо отмечают, что человек – это то, что он ест. Правильное питание является залогом счастливой, здоровой жизни. Разумеется, в этом вопросе важно уделять внимание первым блюдам. Сытный и полезный сырный супчик можно приготовить всего за 20 минут.

Ингредиенты

Три картошки, одна морковка, одна луковица репчатого лука, две дольки чеснока, немного укропа, 300 г плавленых сырков, две столовые ложки сливочного масла, специи, соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно разобраться с овощами. Лук и чесночок следует максимально измельчить. Картошку нарезаем на привычные для супчика кубики. Морковку натрем на крупной терке.

Прямо в кастрюльку кладем сливочное масло и растапливаем. Там нужно обжарить сначала лучок, а затем добавить морковку и еще немного прожарить овощи. После этого отправляем в кастрюльку чесночок и картошку, хорошенько перемешиваем и заливаем 1 л горячей воды.

Будущий супчик нужно вскипятить, добавить специи и варить минут 10. Затем мелко нарезаем сырки, заливаем кружкой бульона из кастрюли, хорошенько перемешиваем до полного растворения и возвращаем сырную смесь в кастрюльку.

Суп варим еще 5 минут, добавляем укроп, даем немного настояться и разливаем по тарелкам.

новости партнеров

Украину ждет разгром зимой: в НАТО уверены в победе России

На помощь Москве придет генерал Мороз

Байден и Си заключили тайную договоренность по России

Пекин согласился оказать влияние на Путина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей