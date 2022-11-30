Паста карбонара: простой рецепт изысканного блюда

Ресторанное угощение можно приготовить за 20 минут

Российские хозяйки всегда стремятся удивить гостей и домочадцев чем-нибудь эдаким. Хит итальянской кухни – паста карбонара станет отличным вариантом угощения на ужин. Тем более, что изысканное блюдо можно приготовить по максимально простому рецепту.



Ингредиенты

400 г спагетти (при желании можно заменить другими макаронами – вкус от этого не ухудшится), четыре куриных яйца, 180 г бекона, 100 г пармезана (можно заменить другим сыром твердого сорта), по одной щепотке соли и перца.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно вскипятить воду для спагетти. Добавляем соль и макароны, варим до состояния аль-денте (макароны не должны быть разваренными).

В это время нужно нарезать бекон небольшими кусочками и обжарить на сковороде.

В отдельной посуде взбиваем куриные яйца, должна появиться хорошо различимая пенка. Туда отправляем мелкую сырную стружку и хорошенько перемешиваем.

Теперь перекладываем спагетти к бекону, добавляем 60 мл воды из опустошенной кастрюльки и жарим продукты примерно 1 минуту. Жидкость должна покинуть сковородку, а макароны как раз пропитаются мясными ароматами.

Следом отправляем смесь из сыра и яиц в сковороду, тщательно все перемешиваем – соус должен загустеть. Блюдо готово, подавать на стол горячим.