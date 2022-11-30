Паста карбонара: простой рецепт изысканного блюда

Паста карбонара: простой рецепт изысканного блюда
Фото: www.unsplash.com
Ресторанное угощение можно приготовить за 20 минут

Российские хозяйки всегда стремятся удивить гостей и домочадцев чем-нибудь эдаким. Хит итальянской кухни – паста карбонара станет отличным вариантом угощения на ужин. Тем более, что изысканное блюдо можно приготовить по максимально простому рецепту.

Ингредиенты

400 г спагетти (при желании можно заменить другими макаронами – вкус от этого не ухудшится), четыре куриных яйца, 180 г бекона, 100 г пармезана (можно заменить другим сыром твердого сорта), по одной щепотке соли и перца.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно вскипятить воду для спагетти. Добавляем соль и макароны, варим до состояния аль-денте (макароны не должны быть разваренными).

В это время нужно нарезать бекон небольшими кусочками и обжарить на сковороде.

В отдельной посуде взбиваем куриные яйца, должна появиться хорошо различимая пенка. Туда отправляем мелкую сырную стружку и хорошенько перемешиваем.

Теперь перекладываем спагетти к бекону, добавляем 60 мл воды из опустошенной кастрюльки и жарим продукты примерно 1 минуту. Жидкость должна покинуть сковородку, а макароны как раз пропитаются мясными ароматами.

Следом отправляем смесь из сыра и яиц в сковороду, тщательно все перемешиваем – соус должен загустеть. Блюдо готово, подавать на стол горячим.

новости партнеров

Главу МИД Литвы поставили на место после нахального заявления об Украине

Вильнюс продолжает русофобствовать

Столтенберг сделал несколько резких выпадов в адрес России

В альянсе обратились с призывом ко всему миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей