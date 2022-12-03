Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Очень часто российским хозяйкам не хватает времени на то, чтобы вечером после работы и занятий с детьми приступать к приготовлению разносолов. Простые рецепты быстрых ужинов позволяют сэкономить время и выручают хозяек в трудную минуту. Курица в сливках – аппетитное блюдо, которое готовится в рекордно короткое время.
Четыре куриных филе, один стакан жирных сливок, любимые специи (отлично подойдет молотый чеснок).
Легкий, но в то же время сытный ужин готовится очень быстро, для этого не требуется духовой шкаф. Курочку будем обжаривать прямо на сковороде.
Для начала нужно хорошенько вымыть и обсушить салфетками куриное филе.
Теперь куриное мясо тщательно обтираем любимыми приправами и чесночком.
Затем кладем будущий ароматный ужин на заранее разогретую с маслом сковородку и обжариваем. Достаточно довести курочку до появления легкой корочки.
Затем заливаем блюдо сливками, сдабриваем солью и тушим под закрытой крышкой примерно 7 минут. Сытный и полезный ужин готов.
Действия Варшавы не поддаются логике