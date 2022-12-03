Курица в сливках: быстрый ужин из двух продуктов

Курица в сливках: быстрый ужин из двух продуктов
Фото: www.unsplash.com
Отличный вкус блюда порадует домочадцев

Очень часто российским хозяйкам не хватает времени на то, чтобы вечером после работы и занятий с детьми приступать к приготовлению разносолов. Простые рецепты быстрых ужинов позволяют сэкономить время и выручают хозяек в трудную минуту. Курица в сливках – аппетитное блюдо, которое готовится в рекордно короткое время.

Ингредиенты

Четыре куриных филе, один стакан жирных сливок, любимые специи (отлично подойдет молотый чеснок).

Пошаговый рецепт приготовления

Легкий, но в то же время сытный ужин готовится очень быстро, для этого не требуется духовой шкаф. Курочку будем обжаривать прямо на сковороде.

Для начала нужно хорошенько вымыть и обсушить салфетками куриное филе.

Теперь куриное мясо тщательно обтираем любимыми приправами и чесночком.

Затем кладем будущий ароматный ужин на заранее разогретую с маслом сковородку и обжариваем. Достаточно довести курочку до появления легкой корочки.

Затем заливаем блюдо сливками, сдабриваем солью и тушим под закрытой крышкой примерно 7 минут. Сытный и полезный ужин готов.

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