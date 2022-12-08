Рецепт придется по вкусу тем, кто и во время праздников следит за фигурой
"Утро" предлагает попробовать легкий в приготовлении вариант
селедки под шубой. Он не только готовится за считанные минуты, но и менее
калорийный.
Ингредиенты:
- Селедка малосольная – 1 штука;
- Свекла вареная – 1-2 небольшие;
- Сладкий красный лук – 1 штука;
- Зеленый горошек (можно взять замороженный вместо
консервированного) – 150 граммов;
- Растительное масло – 2 столовые ложки;
- Соль и перец по вкусу;
- Зелень для подачи.
Как приготовить селедку под шубой:
Свеклу очистить от кожуры. Горошек, если используете
заморозку, достаньте из холодильника заранее. Ингредиенты нарежьте и
сложите в миску, добавьте горошек. Посолите, поперчите, заправьте маслом и перемешайте. Перед тем,
как подавать на стол, посыпьте мелко нарезанной зеленью на ваш вкус.
Селедка под шубой за пять минут готова.