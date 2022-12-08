Рецепт придется по вкусу тем, кто и во время праздников следит за фигурой

"Утро" предлагает попробовать легкий в приготовлении вариант селедки под шубой. Он не только готовится за считанные минуты, но и менее калорийный.



Ингредиенты:

Селедка малосольная – 1 штука;

Свекла вареная – 1-2 небольшие;

Сладкий красный лук – 1 штука;

Зеленый горошек (можно взять замороженный вместо консервированного) – 150 граммов;

Растительное масло – 2 столовые ложки;

Соль и перец по вкусу;

Зелень для подачи.

Как приготовить селедку под шубой:

Свеклу очистить от кожуры. Горошек, если используете заморозку, достаньте из холодильника заранее. Ингредиенты нарежьте и сложите в миску, добавьте горошек. Посолите, поперчите, заправьте маслом и перемешайте. Перед тем, как подавать на стол, посыпьте мелко нарезанной зеленью на ваш вкус.

Селедка под шубой за пять минут готова.