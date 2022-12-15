Мастер чайной церемонии раскрыла свой секрет

С наступлением зимнего периода все чаще появляется желание согреться каким-нибудь ароматным и вкусным напитком. Хитростями поделилась мастер чайной церемонии из Московской области.



Светлана Саратова подчеркнула, что главный секрет качественного чая заключается в хорошей воде, которую нужно прогревать не выше 90 градусов.

Наливать воду в заварочный чайник следует тонкой струйкой, чтобы жидкость успела обогатиться кислородом.

Чай должен завариваться порядка 10 минут. Также Саратова посоветовала разнообразить меню напитков в зимний период травяными настоями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".