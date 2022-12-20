При соблюдении всех нюансов блюдо получится невероятно нежным

Салат "Мимоза" – частый гость на праздничном столе. Его умеет готовить практически каждая хозяйка. Однако далеко не все обращают внимание на детали, благодаря которым блюдо может в полной мере раскрыть свой вкус.

Тонкости приготовления "Мимозы"

1. Одним из основных ингредиентов является майонез. Чтобы салат получился невероятно нежным и вкусным, важно правильно выбрать заправку. Соус должен быть жирным и густым. Из продукта с небольшим процентом жирности не получится приготовить традиционное блюдо.

2. Данный салат состоит из нескольких слоев. Важно, чтобы каждый "ярус" был выложен из измельченных продуктов. Больших кусков быть не должно.

Также необходимо уделить внимание правильной последовательности слоев. Допустим только один-единственный вариант: картофель – рыбные консервы – репчатый лук – картофель – морковь – яичные белки – яичные желтки.

3. Солить необходимо каждый слой отдельно. Если вы посыплете солью только верхний "ярус", то салат получится пресным.

4. Верхний слой (яичные желтки) не нужно покрывать майонезом. Остальные промазываются небольшим количеством продукта.

5. Перед тем, как поставить "Мимозу" на стол, отправьте салат в холодильник минимум на два часа. За пару минут до подачи блюда можно украсить его веточками зелени.

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