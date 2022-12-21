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До главного торжества года остались считанные дни. Сейчас все российские хозяйки активно составляют меню на праздничный стол и думают, чем бы таким удивить домочадцев и гостей. Разумеется, салаты – один из главных атрибутов правильного празднования Нового 2023 года. Оригинальный салат "Елочка" станет настоящим украшением стала.
Два куриных яйца, 140 г куриного филе, один томат, четыре киви, одна луковица красного лука, 70 г сырной стружки из твердых сортов, один пучок укропа, горсть гранатовых зерен, соль и майонез – по вкусу.
Для начала нужно вкрутую отварить яйца. Также отвариваем курицу.
Птицу нужно остудить и нарезать кусочками средней величины, томат и киви также нарезаем на небольшие кубики.
Красную луковицу и вареные яйца превращаем ножом в мелкие кубики. Укроп нужно также мелко нарубить, сырную стружку натереть на крупной терке.
Все ингредиенты готовы, осталось собрать салат. В красивый салатник выкладываем слой птицы, немного майонеза, добавляем 50% нарезанного лука и натертого сыра, снова майонез.
Теперь кладем зелень, сдобренные солью томаты, яйца и опять добавляем майонез. Верхним слоем выкладываем оставшийся лук и сырную стружку.
Затем формируем на салате горку из киви и зелени, украшаем майонезом как гирляндами, зерна граната раскладываем как елочные игрушки. Праздничный салат готов.
Противник несет огромные потери