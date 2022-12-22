Салат "Снеговик" с курицей и грибами: нарядная закуска на Новый год

Салат "Снеговик" с курицей и грибами: нарядная закуска на Новый год
Фото: www.unsplash.com
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Чуть больше недели осталось до главного торжества года. Большинство российских хозяек заняты тем, что раздумывают, каким образом удивить гостей и домочадцев в этот важный день. Рецепты необычных угощений на Новый 2023 год могут помочь в этом нелегком вопросе. Например, отличным вариантом будет приготовить нарядный салат "Снеговик".

Ингредиенты

Пять куриных яиц, полкило филе куры, 400 г картофеля, одна крупная морковка, 300 г маринованных шампиньонов, майонез, соль и перец – по вкусу, один листик нори для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно отварить мясо птицы, картошку и морковь. Яйца также отвариваем вкрутую.

Теперь птицу нарезаем на небольшие кусочки. Картофель и грибочки также измельчаем. Яйца разберем на желтки и белки и отдельно натрем на терке с отверстиями средней величины.

Теперь соберем ароматное украшение стола. Смешаем картофель с майонезом и выложим первым слоем. Затем сдобрим специями курицу и положим сверху картофеля, добавим майонез. Следом идут грибочки, снова майонез, а затем натертые желтки и опять сеточка из майонеза.

Последним слоем выкладываем белки. Мордочку снеговика (глазки, шапочку) делаем из кусочков листа нори. Из морковки вырежем улыбку, щечки и нос. Угощение готово.

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