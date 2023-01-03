Рецепт бодрящего лимонада: имбирный напиток поможет восстановить силы

Новогоднее торжество редко проходит без последствий

Русская традиция – встречать Новый год с большим размахом. Разумеется, после шумных торжеств наступает период, когда хочется восполнить энергетический баланс и привести организм в тонус. Отличной поддержкой в решении данной задачи станет освежающий имбирный лимонад. С рецептом простого напитка справится любая хозяйка.



Ингредиенты

Четыре лимона средней величины, 50 граммов корня имбиря, 50 граммов коричневого сахара и около 2 литров чистой воды.

Пошаговый рецепт приготовления

Для того чтобы приготовить напиток, который бодрит не хуже популярных энергетиков, сначала нужно сделать имбирный сироп.

В небольшом ковшике смешиваем сахарный песок, натертый на терке имбирь и стакан воды. Смесь нужно вскипятить и дать отдохнуть в течение 15 минут.

После этого отправляем в будущий тонизирующий напиток сок выжатых лимонов

Основа имбирного лимонада для повышения настроения и тонуса готова. Теперь концентрат разводим в оставшейся холодной воде. Подавать гостям в охлажденном виде.