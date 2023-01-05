Хорошее средство от похмелья: рецепт чечевичного супа с томатами

Хорошее средство от похмелья: рецепт чечевичного супа с томатами
Фото: www.unsplash.com
В новогодние праздники организму нужна дополнительная поддержка

В период новогодних каникул большинство жителей нашей страны передаются чревоугодию и позволяют себе расслабиться с бокальчиком спиртного напитка. После активно проведенного досуга организму требуется помощь, чтобы быстро восстановиться. Отличным вариантом будет приготовить антипохмельный супчик.

Ингредиенты

300 г красной чечевицы, 400 г консервированных томатов, шесть долек чеснока, одна морковка, одна луковица репчатого лука, 200 мл подсолнечного масла, любимые специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начало нужно залить чечевицу холодной водой и поставить на плиту. После того, как вода закипит, максимально снижаем интенсивность плиты, накрываем кастрюлю и даем чечевице потушиться в течение получаса.

В это время готовим зажарку. Для начала хорошенько обжариваем на сковороде целые дольки чеснока, а потом немного тушим. Следом отправляем туда нашинкованный лук и жарим до золотистого оттенка.

Теперь добавляем к зажарке морковную стружку, снова обжариваем. Пришло время отправить туда консервированные томаты. Затем добавляем специи и хорошенько перемешиваем. Тушим в течение 5 минут.

Осталось добавить зажарку в кастрюлю с чечевицей, вскипятить и варить 7 минут. Перед подачей убрать из супа дольки чеснока. Для вкуса можно добавить немного йогурта или сметаны.

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