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Для того чтобы зарядиться бодростью с самого утра, необходимо съесть на завтрак сбалансированное блюдо. При этом важно, чтобы начало дня порадовало домочадцев – угощение должно быть не только полезным, но и вкусным. Отличным вариантом будет приготовить яичные конвертики с сыром и ветчиной.
Четыре куриных яйца, 140 г любимой ветчины или колбаски, 120 г сырной стружки.
Простое, но эффектное и аппетитное блюдо готовится за считанные минуты. Ветчину, также как и сыр, необходимо превратить в стружку. Для этого используем терку с крупными отверстиями.
В отдельной посуде взбиваем яйца. При желании их можно немного присолить.
Теперь готовим яичные блинчики. Четырех яиц хватит примерно на пять-шесть блинчиков. Берем часть от взбитой яичной смеси и отправляем на хорошо прогретую сковороду.
Когда блинчик прожарится с одной стороны, его нужно перевернуть, еще раз прожарить, а затем добавить в центр сырную и мясную стружку.
После этого сворачиваем блинчик конвертиком. Аппетитное блюдо готово. Его нежный вкус и аромат никого не оставит равнодушным.
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