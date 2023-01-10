Первый прием пищи оказывает влияние на весь день

Для того чтобы зарядиться бодростью с самого утра, необходимо съесть на завтрак сбалансированное блюдо. При этом важно, чтобы начало дня порадовало домочадцев – угощение должно быть не только полезным, но и вкусным. Отличным вариантом будет приготовить яичные конвертики с сыром и ветчиной.



Ингредиенты

Четыре куриных яйца, 140 г любимой ветчины или колбаски, 120 г сырной стружки.

Пошаговый рецепт приготовления

Простое, но эффектное и аппетитное блюдо готовится за считанные минуты. Ветчину, также как и сыр, необходимо превратить в стружку. Для этого используем терку с крупными отверстиями.

В отдельной посуде взбиваем яйца. При желании их можно немного присолить.

Теперь готовим яичные блинчики. Четырех яиц хватит примерно на пять-шесть блинчиков. Берем часть от взбитой яичной смеси и отправляем на хорошо прогретую сковороду.

Когда блинчик прожарится с одной стороны, его нужно перевернуть, еще раз прожарить, а затем добавить в центр сырную и мясную стружку.

После этого сворачиваем блинчик конвертиком. Аппетитное блюдо готово. Его нежный вкус и аромат никого не оставит равнодушным.