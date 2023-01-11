Мясо по-французски на сковороде: быстрый рецепт изысканного ужина

Мясо по-французски на сковороде: быстрый рецепт изысканного ужина
Фото: www.unsplash.com
Далеко не всегда у хозяек есть время на долгую готовку

Каждая российская женщина стремится порадовать домочадцев вкусной едой, которая принесет пользу организму и порадует аппетитным ароматом. Однако простаивать часы за плитой в нынешних реалиях очень сложно. Именно поэтому большой популярностью начали пользоваться быстрые рецепты вкусных блюд. Мясо по-французски на сковороде – отличный вариант ужина на всю семью.

Ингредиенты

Полкило свиной вырезки, две крупные картошки, 100 г сырной стружки, 70 г жирной сметаны, одна луковица репчатого лука, зелень и специи по вкусу, подсолнечное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Упрощенный рецепт популярного блюда станет настоящей палочкой-выручалочкой для хозяек, у которых нет достаточно свободного времени для того, чтобы подолгу кашеварить.

Для начала нужно отдельно отварить картошку в подсоленной воде и нарезать ее кружочками. Лук режем полукольцами.

Так как готовить будем на сковороде, важно хорошенько подготовить мясо. Его следует вымыть, нарезать на порционные кусочки и тщательно отбить.

На разогретую сковороду выливаем масло для обжарки, выкладываем мясо, добавляем специи, затем лук с картошкой. Сверху заливаем будущий ужин смесью из сырной стружки и сметаны.

Готовим под закрытой крышкой на среднем огне в течение 15-20 минут.

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