Десерт на скорую руку: рецепт португальского печенья за 30 минут

Ароматное угощение порадует домочадцев

Вечером к чаю всегда хочется отведать что-нибудь вкусненькое. Магазинные десерты не всегда радуют своим качеством, намного лучше сварганить быстрое печенье дома. Рецепт португальского лакомства станет настоящим спасением для хозяек, которые не хотят тратить много времени на готовку.



Ингредиенты

100 г сливочного масла, один желток от куриного яйца, четыре столовые ложки сахарного песка, 180 г муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Португальское печенье готовится очень быстро – на его приготовление потребуется всего около 30 минут.

Для начала нужно смешать в глубокой емкости предварительно размягченное масло, сахарный песок и один желток.

Теперь хорошенько перетираем сладкую смесь вилкой. Пришло время муки, всыпаем ее сразу, весь указанный объем.

Теперь нужно замесить тесто, из которого скоро будут сделаны ароматные печеньки.

В Португалии это печенье делают в форме длинных палочек. Каждую можно отдельно обвалять в сахарном песке.

Размещаем заготовки печенья на пергаменте и отправляем в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов на 15 минут.