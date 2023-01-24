Быстрый хлеб в духовке: рецепт домашней выпечки для бутербродов

Ароматную буханку легко испечь дома

Сложно найти человека, который обнаружит в себе силы отказаться от ароматной домашней выпечки. Приготовленный руками заботливой хозяйки хлеб точно никого не оставит равнодушным.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

215 мл подогретой воды, одна чайная ложка сухих дрожжей, 330 г муки, 40 мл подсолнечного масла, одна чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли.Для начала в предварительно просеянную муку добавляем сахарный песок, сухие дрожжи и соль.Следом вливаем подогретую воду (не горячую) и растительное масло.Теперь нужно замесить нежное тесто. Смажем глубокую миску растительным маслом, скатаем тесто в шарик и оставим его отдохнуть в миске под пленкой на полчаса.Будущий хлебушек увеличится примерно в три раза. Теперь формируем заготовку батона. Оставляем тесто еще на 20 минут, предварительно сбрызнув его водой или молоком.Осталось отправить будущий нежный хлебушек в духовой шкаф, предварительно разогретый до 200 градусов.Выпекаем в течение 20-25 минут до появления золотистой корочки. Перед подачей остудить.