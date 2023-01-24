Быстрый хлеб в духовке: рецепт домашней выпечки для бутербродов

Сложно найти человека, который обнаружит в себе силы отказаться от ароматной домашней выпечки. Приготовленный руками заботливой хозяйки хлеб точно никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
215 мл подогретой воды, одна чайная ложка сухих дрожжей, 330 г муки, 40 мл подсолнечного масла, одна чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала в предварительно просеянную муку добавляем сахарный песок, сухие дрожжи и соль.
Следом вливаем подогретую воду (не горячую) и растительное масло.
Теперь нужно замесить нежное тесто. Смажем глубокую миску растительным маслом, скатаем тесто в шарик и оставим его отдохнуть в миске под пленкой на полчаса.
Будущий хлебушек увеличится примерно в три раза. Теперь формируем заготовку батона. Оставляем тесто еще на 20 минут, предварительно сбрызнув его водой или молоком.
Осталось отправить будущий нежный хлебушек в духовой шкаф, предварительно разогретый до 200 градусов.
Выпекаем в течение 20-25 минут до появления золотистой корочки. Перед подачей остудить.