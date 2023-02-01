Необычная запеканка с овсянкой: рецепт полезного завтрака

Первый прием пищи очень важен для организма

Хорошие хозяйки всегда ломают голову над тем, чем бы побаловать любимых домочадцев. Как известно, завтрак – основа хорошего дня. Для того чтобы чувствовать себя в тонусе, обязательно нужно подкрепиться утром полезным и вкусным блюдом. Простой рецепт необычной запеканки с овсянкой точно придется по вкусу российским хозяйкам.



Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Два стакана овсяных хлопьев, 400 г жирного творога, 100 мл кефира, два куриных яйца, один томат средней величины, две столовые ложки подсолнечного масла, немного сухого чеснока, петрушки и соли, пол чайной ложки соды.Для начала нужно взбить куриные яйца с солью. Затем добавляем туда соду и кефирчик.Следом отправляем в будущее угощение творог и хорошенько взбиваем. Можно использовать погружной блендер.Теперь вливаем в смесь подсолнечное масло, а затем высыпаем хлопья. Снова все тщательно перемешиваем.Теперь выкладываем запеканку в предварительно смазанную маслом форму. Сверху положим нарезанные кружочком томаты, присыпем рубленой петрушкой и базиликом, добавим немного сухого чеснока.Отправляем в духовой шкаф на 35 минут. Предварительно его нужно разогреть до 180 градусов.