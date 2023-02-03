Беляши как в школе: простой рецепт знакомого с детства лакомства

Беляши как в школе: простой рецепт знакомого с детства лакомства
Фото: www.unsplash.com
Ароматная выпечка всем придется по вкусу

Россияне хорошо помнят угощения, которые предлагались в школьных столовых. Для многих главным лакомством на перемене были сочные ароматные беляши. Блюдо сложно назвать диетическим, однако иногда можно порадовать себя вкусным угощением. С простым рецептом беляшей справится любая хозяйка.

Ингредиенты


Тесто: полкило муки, 7 г сухих дрожжей, одна столовая ложка сахарного песка, одна чайная ложка соли, 300 мл чистой воды, 50 мл подсолнечного масла.

Начинка: 300 г фарша (лучше смешать свинину и говядину), одна луковица репчатого лука, 100 мл холодной воды, соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления


Начинаем замешивать тесто. Смешиваем дрожжи, сахарный песок, соль и немного подогретую воду. Туда отправляем пять столовых ложек муки. Теперь нужно прикрыть миску полотенчиком и дать отдохнуть в течение 20 минут.

Следом добавим подсолнечное масло и оставшуюся муку. Тесто будет мягким и немного липким. Затем формируем шар и оставляем в емкости, накрытой полотенцем на час.

Делаем начинку: мелко измельченный лук смешиваем с фаршем, водой и специями.

Теперь лепим беляши. Полученный объем теста разделится примерно на 14 шариков. Даем им постоять минут пять, затем пальцами превращаем в толстые лепешки, в центр кладем начинку и собираем беляши – края нужно хорошенько защипить.

Готовые пирожки жарим в сковороде, наполненной растительным маслом. Примерно по 5 минут с каждой стороны.

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