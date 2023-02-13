Французский картофель в молоке: быстрый рецепт изысканного ужина

Французский картофель в молоке: быстрый рецепт изысканного ужина
Фото: www.unsplash.com
Вкусное блюдо порадует домашних

Французская кухня славится своими гастрономическими изысками. Жители нашей страны с большой любовью относятся к заморским угощениям и всегда рады отведать что-нибудь эдакое. Отличным вариантом побаловать домашних будет приготовление вкусного французского картофеля в молоке.

Ингредиенты


Семь картофелин средней величины, 1,3 литра молока, три дольки чесночка, 250 г сырной стружки.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно хорошенько вымыть картошку, нарезать ее кружками. В кастрюльке доводим до кипения молоко – за ним важно следить, чтобы не покрылось пенкой.

В молочко отправляем мелко нарезанный чесночок и половину сырной стружки, помешиваем, пока сыр не расплавится.

Теперь отправляем в кастрюльку нарезанную картошку. Варим в течение 10 минут.

Затем выкладываем картофель в емкость для запекания, сверху заливаем молочной смесью из кастрюльки и посыпаем оставшейся сырной стружкой.

Запекать в заранее разогретом духовом шкафу в течение 30 минут на 180 градусах. При подаче можно украсить зеленью.

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