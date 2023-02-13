Французский картофель в молоке: быстрый рецепт изысканного ужина

Французская кухня славится своими гастрономическими изысками. Жители нашей страны с большой любовью относятся к заморским угощениям и всегда рады отведать что-нибудь эдакое. Отличным вариантом побаловать домашних будет приготовление вкусного французского картофеля в молоке.
Ингредиенты
Семь картофелин средней величины, 1,3 литра молока, три дольки чесночка, 250 г сырной стружки.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно хорошенько вымыть картошку, нарезать ее кружками. В кастрюльке доводим до кипения молоко – за ним важно следить, чтобы не покрылось пенкой.
В молочко отправляем мелко нарезанный чесночок и половину сырной стружки, помешиваем, пока сыр не расплавится.
Теперь отправляем в кастрюльку нарезанную картошку. Варим в течение 10 минут.
Затем выкладываем картофель в емкость для запекания, сверху заливаем молочной смесью из кастрюльки и посыпаем оставшейся сырной стружкой.
Запекать в заранее разогретом духовом шкафу в течение 30 минут на 180 градусах. При подаче можно украсить зеленью.