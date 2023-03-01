Томатный чизбургер: рецепт полезного ужина на скорую руку

Томатный чизбургер: рецепт полезного ужина на скорую руку
Фото: www.unsplash.com
Эффектное блюдо можно приготовить в два счета

Как известно, подача блюда – половина успеха. Необычный внешний вид угощения всегда вызывает положительные впечатления у сидящих за столом. Для того чтобы удивить домочадцев и гостей, можно приготовить необычный томатный чизбургер.

Ингредиенты


1 ст. ложка растительного масла для жарки, 1 репчатый лучок, 2 дольки чесночка, полкило говяжьего фарша (лучше отдать предпочтение говядине), 1 ст. ложка кетчупа, 1 ст. ложка горчицы, специи, 4 томата, сырная стружка для украшения.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно сделать начинку угощения. Для этого мелко нарезаем лук и обжариваем его на сковороде до появления золотистого оттенка.

Теперь отправляем к луку фарш и мелко нарубленные чесночок. Начинку нужно обжарить до готовности, слить лишний жир. Теперь добавляем в мясо кетчуп, горчицу и специи.

Начинаем собирать бургеры. Для этого томаты кладем попкой вниз. Сверху надрезаем овощи так, чтобы получилось порядка шести клиньев, раздвигаем их в стороны, создавая пространство внутри помидора.

В чашу из помидора кладем начинку, сверху украшаем сырной стружкой и зеленью. Необычный ужин готов.
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