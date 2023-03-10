Домашняя сгущенка из молока: рецепт полезного десерта

Лакомство подчеркнет вкус блинчиков или оладий

Сгущенка – одна из самых излюбленных добавок к выпечке. Иногда бывает, что блины уже стынут на столе, а вот сгущенки дома не оказалось. Однако смекалистые хозяйки способны выйти из любой ситуации. Например, приготовить сладкую добавку к блинам и оладьям можно дома из простого молока.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Один литр жирного молока, один стакан сахарного песка, ванилин – по вкусу.Для того чтобы приготовить сгущенку, лучше взять высокую кастрюлю с толстым дном. Сначала туда нужно вылить все молоко, затем добавить сахарный песок и немного ванилина. Ванилин можно заменить ванильным сахаром.Теперь включаем огонь на среднюю мощность и постепенно доводим молочко до кипения. После этого ставим минимальную мощность огня.В таком виде домашняя сгущенка будет вариться полтора-два часа. Угощение нужно регулярно перемешивать.Постепенно сгущенка начнет густеть. Когда лакомство будет готово, ему нужно дать остыть, а затем отправить в холодильник в небольших банках. Там сгущенка окончательно загустеет и будет готова к употреблению.