Домашняя сгущенка из молока: рецепт полезного десерта

Домашняя сгущенка из молока: рецепт полезного десерта
Фото: www.unsplash.com
Лакомство подчеркнет вкус блинчиков или оладий

Сгущенка – одна из самых излюбленных добавок к выпечке. Иногда бывает, что блины уже стынут на столе, а вот сгущенки дома не оказалось. Однако смекалистые хозяйки способны выйти из любой ситуации. Например, приготовить сладкую добавку к блинам и оладьям можно дома из простого молока.

Ингредиенты


Один литр жирного молока, один стакан сахарного песка, ванилин – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления


Для того чтобы приготовить сгущенку, лучше взять высокую кастрюлю с толстым дном. Сначала туда нужно вылить все молоко, затем добавить сахарный песок и немного ванилина. Ванилин можно заменить ванильным сахаром.

Теперь включаем огонь на среднюю мощность и постепенно доводим молочко до кипения. После этого ставим минимальную мощность огня.

В таком виде домашняя сгущенка будет вариться полтора-два часа. Угощение нужно регулярно перемешивать.

Постепенно сгущенка начнет густеть. Когда лакомство будет готово, ему нужно дать остыть, а затем отправить в холодильник в небольших банках. Там сгущенка окончательно загустеет и будет готова к употреблению.
новости партнеров

Взрывы в Киеве и Харькове: по Украине нанесли новый массированный удар

Над украинской столицей сгущается черный дым

После обстрелов Украины на ЗАЭС произошло опасное ЧП

На этом настаивает украинская сторона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей