Сладкая колбаска: рецепт десерта "как в детстве"

Сладкая колбаска: рецепт десерта "как в детстве"
Фото: www.unsplash.com
Вкусное угощения порадует домашних

Российские хозяйки всегда стараются удивить родных необычными блюдами. Вечером частенько к чаю хочется чего-нибудь эдакого. Отличным вариантом разнообразить меню ужина будет приготовление вкусной сладкой колбаски. Большинству приятный вкус угощения из печенье знаком еще с детства.

Ингредиенты



Полкило сахарного печенья, 100 г грецких орешков, три ст.л. порошка какао, четыре ст.л. сахарного песка, 200 г сливочного масла, 150 мл жирного молочка.

Пошаговый рецепт приготовления



Сначала нужно поделить на две равные части печеньки. 50% пачки разомнем вручную так, чтобы измельчить печеньки на небольшие кусочки. Вторую превратим в мелкую крошку с помощью скакалки.

Теперь нужно хорошенько измельчить орешки.

В отдельной кастрюльке смешиваем сахарный песок, молоко и какао. Ставим на плиту и варим, постоянно мешая ложкой. Туда же отправляем сливочное масло. Кипятить смесь нельзя – добиваемся только того, чтобы сахарный песок и масло полностью разошлись.

Шоколадную смесь отправляем к печенькам, туда же засыпаем орешки и хорошенько перемешиваем. Затем из заготовки формируем колбаски, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник до утра.

новости партнеров

"Внутреннее озеро НАТО": раскрыты коварные планы на Черное море

Американцы ни перед чем не остановятся

Глава Пентагона дозвонился Шойгу

Министры провели беседу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей