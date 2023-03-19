Шоколадный фондан: простой рецепт сладкой шкатулки

Шоколадный фондан: простой рецепт сладкой шкатулки
Фото: www.unsplash.com
Ароматное угощение всем придется по вкусу

Российские хозяйки любят удивлять домашних и гостей всевозможными угощениями. Настоящим украшением стола станет модное ресторанное блюдо шоколадный фондан. Такая сладкая шкатулка с нежной начинкой точно придется по вкусу приглашенным на ужин. Приготовить изысканное угощение совсем не сложно.

Ингредиенты


100 г темного шоколада, 65 г сливочного масла, 40 г сахарного песка, два куриных яйца, 40 г муки, щепотка соли.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала сделаем основу – шоколадку нужно разобрать на небольшие плитки и поместить в отдельную емкость. Туда же кладем сливочное масло. Шоколадно-сливочную основу нужно растопить на водяной бане. Также подойдет просто микроволновка. В итоге должна получиться однородная масса.

В отдельную посуду разбиваем куриные яйца, добавляем сахарный песок и соль. Все ингредиенты нужно хорошенько перемешать, для этого подойдет обычная вилка.

Затем соединяем шоколадно-сливочную смесь с яичной. Важно, чтобы шоколад остыл, иначе яйца могут свернуться.

Все снова хорошенько перемешиваем. Добавляем туда муку и разливаем смесь по заранее смазанным маслом формочкам. Выпекать шоколадные шкатулки нужно 9 минут в разогретом до 200 градусов духовом шкафу.

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