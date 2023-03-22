Как быстрее похудеть: рецепт трех полезных напитков для сжигания жира

Некоторые продукты обладают жиросжигающими свойствами

Зачастую проблемы с накоплением жировой ткани в организме связаны с изменениями в метаболизме – на это могут оказывать влияние возраст, образ жизни и питание. Люди жалуются, что могут ничего не есть в течение дня, а вес будет стоять на месте. И если нет никаких сопутствующих проблем со здоровьем, причина кроется, скорее всего, в замедленном обмене веществ.

Наладить его работу помогают некоторые продукты. К примеру, корица, имбирь, зеленые яблоки, кефир и зеленый чай. Из них можно сделать три вкусных напитка, ежедневное употребление которых поможет в борьбе с жировыми отложениями.

1. Одно яблоко измельчить, залить стаканом теплой воды. Добавить чайную ложку корицы и дать настояться хотя бы в течение двух часов. Напиток выпивают перед сном.

2. В стакан кефира добавить чайную ложку корицы, половинку чайной ложки натертого имбиря. Все нужно перемешать и выпить – ритуал повторять утром и вечером.

3. На 300 мл свежезаваренного зеленого чая добавить чайную ложку корицы. Как только напиток остынет – добавить чайную ложку меда. Это следует выпить за 30 минут до обеда или ужина.