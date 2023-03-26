Песочный пирог с клубникой: рецепт сладкого угощения к чаю

Песочный пирог с клубникой: рецепт сладкого угощения к чаю
Фото: www.unsplash.com
Ароматная выпечка приведет в восторг домашних

Часто вечером хочется отведать чего-нибудь вкусненького. Домашние пироги – слабость многих россиян. Наши хозяйки всегда стараются порадовать домашних вкусным угощением. Простой рецепт песочного пирога с клубникой точно придется по вкусу всем домашним и гостям.

Ингредиенты


Для начинки потребуется 80 г джема, можно взять из клубники или из абрикосов. Также нужно 300 г клубнички, 50 г сахарного песка и полторы столовые ложки муки.

Для теста берем 120 г жирного сливочного масла, 70 г сахарного песка, щепотку соли, одну чайную ложку натертой цедры лимона, один желток.

Пошаговый рецепт приготовления


Масло нужно нарезать кубиками и дать ему подтаять при комнатной температуре.

В глубокой посуде смешиваем просеянную муку, цедру лимона и сахарный песок. Добавляем туда размягченное масло, соль, желток и замешиваем нежное тесто. Тесту нужно отдохнуть в холодильной камере около получаса.

Затем достаем его, раскатываем блин, сверху кладем начинку. Сначала смазываем блинчик джемом, нужно оставить по сантиметру по краям.

Клубничку смешиваем с сахарным песком и мукой, выкладываем сверху на джем. Края тесто заворачиваем вовнутрь.

Пирог выпекаем полчаса в разогретой до 180 градусов духовке.

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