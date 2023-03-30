Запеканка с курицей: простой рецепт сытного ужина

Ароматы угощения сведут с ума домашних

В условиях современного мира важно, чтобы рецепты любимых блюд были легко исполняемыми. У российских хозяек уже нет времени часами корпеть над угощением у плиты. На приготовление сытной запеканки с картошкой и курицей уйдет совсем немного времени.



Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Полкило куриного мяса, 600 г картошки, 300 г сырной стружки, одна крупная луковица лука, три небольших томата, три дольки чесночка, две столовые ложки майонеза, специи.Для начала нужно нарезать картошку кружочками. Теперь выкладываем ее в обильно смазанную маслом емкость для запекания, сверху мажем майонезом.Нарезаем полукольцами лучок и кладем сверху картофельного слоя. Солим, добавляем любимые специи.Переходим к птице. Ее нужно нарезать на небольшие кусочки и равномерно распределить по овощному слою. Снова посолим и добавим любимые специи.Теперь выкладываем нарезанные кружочками томаты. Отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на полчаса. Затем добавляем сырную стружку и запекаем еще 10 минут.