Быстрый плов: простой рецепт с секретом

Сытное блюдо можно приготовить намного быстрее

Сегодня российская хозяйка – женщина, у которой нет ни минуты свободного времени. Простаивать часами у плиты уже невозможно. Именно поэтому в кулинарных книгах появляется все больше быстрых и простых рецептов. Например, легкий лайфхак позволит оперативно сготовить плов и порадовать домочадцев.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

200 г обычного риса, полкило бараньего мяса, одна луковица лука, три дольки чесночка, одна средняя морковка, две столовые ложки оливкового масла, одна столовая ложка приправы для плова, 180 мл воды, соль и перец.Приготовить плов можно очень быстро. Главный секрет: сразу поставить вариться рис и заняться мясом.Ставим рис на плиту. Теперь на небольшие кусочки нарезаем мясо и обжариваем на масле с солью и перцем.Лучок превратим в ароматные кубики и сделаем морковную стружку. Лук жарим с мясом, пока он не станет прозрачным. Отправляем туда морковную стружку и жарим еще 10 минут.Теперь добавляем приправу и перец. Нарезанные дольки чеснока выкладываем в сковороду.Заливаем будущее угощение кипятком, убавляем огонь до среднего и готовим еще 15 минут. Отваренный рис добавляем к готовым ингредиентам, хорошенько перемешиваем и подаем к столу.