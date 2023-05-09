Фаршированные шампиньоны: быстрый рецепт изысканной закуски

Простое блюдо понравится гостям и домашним

Многие российские хозяйки хоть раз в жизни встречались с внезапно нагрянувшими гостями. В такой ситуации нужно действовать оперативно. Для того чтобы удивить гостей и накормить их вкуснятиной, совсем не нужны сложные блюда и рецепты. Если дома завалялись шампиньоны, можно в два счета приготовить вкусную закуску.





Ингредиенты





300 г грибочков, 250 г нежного сливочного сыра, 250 г ветчины или сосисок.

Пошаговый рецепт приготовления

Сделать необычную вкуснятину легко сумеет каждая хозяйка. У шампиньонов берем только шляпки, ножки нам не понадобятся, их можно использовать в другом блюде.В первую очередь, готовим начинку. Для этого берем любимую ветчинку, колбаску или обычные сосиски. Их нужно обжарить на хорошо разогретой сковороде до появления румяной корочки. Затем перекладываем заготовку в миску, смешиваем с сливочным сыром.Шампиньоны лучше брать покрупнее. Именно в шляпки мы будем выкладывать начинку. Осталось запечь угощение. Отправляем закуску в разогретый до 200 градусов духовой шкаф и запекаем 6 минут.