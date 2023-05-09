Фаршированные шампиньоны: быстрый рецепт изысканной закуски

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Многие российские хозяйки хоть раз в жизни встречались с внезапно нагрянувшими гостями. В такой ситуации нужно действовать оперативно. Для того чтобы удивить гостей и накормить их вкуснятиной, совсем не нужны сложные блюда и рецепты. Если дома завалялись шампиньоны, можно в два счета приготовить вкусную закуску.
300 г грибочков, 250 г нежного сливочного сыра, 250 г ветчины или сосисок.
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