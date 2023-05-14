Огуречные корзинки с копченым лососем: рецепт стильной закуски за 10 минут

Вкусное лакомство понравится гостям и домашним

Частенько российским хозяйкам приходится импровизировать и оперативно накрывать на стол. В этом вопросе помогут простые рецепты блюд. На приготовление изысканной закуски потребуется всего 10 минут. Вкусное и питательное угощение никого не оставит равнодушным.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Два крупных огурца, 150 г мягкого сливочного сыра, 150 г копченого лосося, одна чайная ложка с горкой цедры лимона, пол чайной ложки сока лимона, немного перца и зелень для украшения.Из огурцов делаем шайбы-бутербродики. Должно получиться порядка 15 штук. Толщина овощного бутерброда составит около 2 см.Теперь ложкой делаем небольшое углубление в каждой шайбочке, примерно до середины. Кладем огурцы на полотенце, чтобы они просохли.Делаем начинку – смешиваем сыр с лимонным соком и цедрой, добавляем приправы и нарезанную зелень. Немного зелени оставим для украшения. В каждую шайбочку кладем примерно по пол чайной ложки сливочной начинки.Теперь нарезаем лосось на тонкие слайсы, сворачиваем их в трубочки, выкладываем сверху на овощной бутерброд и закалываем шпажкой. Ароматное угощение готово.