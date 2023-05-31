Рецепт летнего супа: легкий овощной ужин наполнит энергией

Рецепт летнего супа: легкий овощной ужин наполнит энергией
Фото: www.unsplash.com
В жару хочется питаться вкусно и без вреда для фигуры

С наступлением летнего периода хозяйки активно пересматривают привычное меню. Действительно, в жаркую погоду хочется употреблять низкокалорийные продукты, которые помогут держать организм в тонусе и не станут причиной появления лишних килограммов. Отличным вариантом будет приготовить легкий летний супчик из томатов: блюдо понравится домашним и не позволит образоваться лишнему весу.

Ингредиенты


Полкило томатов, одна большая ложка томатной пасты, две большие ложки оливкового масла, одна луковица лука, три дольки чеснока, пол-литра молока, одна чайная ложка сахарного песка, соль и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала берем кастрюлю и разогреваем в ней масло. Затем отправляем туда мелко нашинкованный лучок и чесночные дольки.

Хорошенько обжариваем овощи, пока они не станут мягкими. Затем отправляем в смесь томатную пасту, помидорки и соль со специями.

Доводим все до кипения, снижаем огонь до минимума и варим около 15 минут. Слегка остывшую смесь превращаем в пюре с помощью блендера, а затем возвращаем обратно в кастрюльку.

Осталось влить молоко, добавить сахарный песок, довести до кипения и варить на небольшом огне в течение 5 минут.

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