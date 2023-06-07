Пивной маринад: рецепт тающего во рту шашлыка

Угощение с мангала всем придется по вкусу

Летний период наконец-то вступил в свои права. Для жителей нашей страны это значит, что наконец-то стартовала

долгожданная пора выездов на природу. По традиции, такой отдых не обходится без ароматного мяса с мангала. В интернет-пространстве есть огромное количество рецептов маринада. Многим придется по вкусу пивной соус. Такой маринад сделает мясо особенно нежным и придаст ему необычный привкус.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

3-4 кг любимого мяса, полкило луковиц лука, четыре чесночные дольки, две маленькие ложки перемолотого кориандра, две маленькие ложки паприки, 800 мл любимого пива, соль и перец по вкусу.Как известно, в вопросе приготовления шашлыка главную роль играет качество мяса и остальных ингредиентов. Разумеется, нужно брать свежий сочный кусок свинины, баранины или курицы.Для маринада лучше выбирать нефильтрованное пиво. Продукт также должен быть высокого качества. Дешевый суррогат испортит вкус угощения с мангала.Для начала нужно измельчить лук – его нарежем на половинки кружков. Чеснок можно излечить с помощью ножика или пропустить через специальный пресс.Теперь хорошенько перемешиваем кусочки мяса со специями и овощами. Следом заливаем все ароматным пивом. Емкость закрываем крышкой и отправляем в холодильник, как минимум, на несколько часов. Мясо может ждать своего часа и всю ночь. Шашлык на пиве получится очень мягким – кусочки будут таять во рту.