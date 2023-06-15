Десерт на скорую руку: рецепт быстрого рулета

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Каждая российская хозяйка хоть раз сталкивалась с тем, когда друзья-приятели решили внезапно нагрянуть в гости. Если на приготовление полноценного угощения уже не остается времени, можно сварганить вкусный сладкий десерт на скорую руку.
Отличным вариантом будет приготовить быстрый пирог-рулет. Его ароматный запах, легкая текстура и нежный вкус точно не оставят гостей равнодушными.
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