Десерт на скорую руку: рецепт быстрого рулета

Десерт на скорую руку: рецепт быстрого рулета
Фото: www.unsplash.com
Угощение будет готово в два счета

Каждая российская хозяйка хоть раз сталкивалась с тем, когда друзья-приятели решили внезапно нагрянуть в гости. Если на приготовление полноценного угощения уже не остается времени, можно сварганить вкусный сладкий десерт на скорую руку.

Отличным вариантом будет приготовить быстрый пирог-рулет. Его ароматный запах, легкая текстура и нежный вкус точно не оставят гостей равнодушными.

Ингредиенты



200 г любимого варенья, 60 г мелко нарубленных орешков, 350 г муки, 150 г сахарного песка, 100 г сливочного масла, три большие ложки молока, одна маленькая ложка разрыхлителя, три яйца, цедра лимона.

Пошаговый рецепт приготовления



Для начала нужно немного подогреть масло и взбить его с сырыми яйцами. Туда же добавляем сахарный песок, молоко и лимонную цедру.

Затем во взбитую смесь нужно всыпать муку – осталось замесить тесто.

Оставляем будущее угощение отдыхать, а пока приготовим начинку. Здесь все просто: нужно смешать варенье и орешки.

Теперь раскатываем тесто в два прямоугольника, смазываем их начинкой и сворачиваем рулетики. Выпекать ароматное угощение нужно примерно 30 минут на 180 градусах.

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