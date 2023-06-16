Домашний брауни: рецепт шоколадного лакомства

Ресторанный десерт порадует гостей вкусом

Многие хозяйки предпочитают магазинным десертам вкусную домашнюю выпечку. В таком случае можно избежать большого содержания вредных добавок и сделать угощение максимально натуральным и полезным. Рецепт шоколадного брауни точно займет достойное место в домашней кулинарной книге.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Для этого десерта обязательно нужно подобрать качественный темный шоколад (200 г), также потребуется 200 г сливочного масла, около 200 г сахарной пудры, три яйца, 90 г пшеничной муки, 30 г какао, немного любимых измельченных орешков.Для начала нужно растопить главные ингредиенты – шоколадку и масло. Для этого лучше подготовить водяную баню.Теперь в отдельной миске смешиваем сахарную пудру и сырые яйца. В другой емкости смешиваем какао-порошок и муку.Сливочно-шоколадную смесь постепенно вводим в сахарно-яичную. Хорошенько перемешиваем. После этого отправляем туда же сухую порошкообразную смесь.Все тщательно перемешиваем, добавляем мелко порубленные орешки.Выпекать брауни лучше в форме, застеленной пергаментом. Отправляем будущее ароматное угощение в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 25 минут.