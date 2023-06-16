Домашний брауни: рецепт шоколадного лакомства

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
881 новости
Многие хозяйки предпочитают магазинным десертам вкусную домашнюю выпечку. В таком случае можно избежать большого содержания вредных добавок и сделать угощение максимально натуральным и полезным. Рецепт шоколадного брауни точно займет достойное место в домашней кулинарной книге.
Многим не хватает Владимира Вольфовича
Регулятор придумал, как дать бизнесу заработать на населении еще больше