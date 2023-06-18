Безалкогольный пунш: рецепт прохладительного напитка

Освежающее угощение порадует в жару

С наступлением летнего периода в меню российских хозяек появляются блюда и напитки, которые позволяют освежиться в знойную пору. Целый день работая на грядках дачного участка или отдыхая с шашлыками на природе, нельзя обойтись без прохладительных напитков. Отличным вариантом будет приготовить безалкогольный пунш.

Ингредиенты

3 стакана сока клюквы, 3 стакана сока апельсина, 100 г клюквы, неполный стакан чистой воды, пол большой ложки корицы, пол большой ложки молотого имбиря, два больших апельсина, треть стакана сахарного песка.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно взять кастрюлю среднего размера. Вливаем туда соки клюквы и апельсина, добавляем воду, специи и доводим до кипения.

Затем еще пять минут варим на среднем огне. Напиток нужно остудить при комнатной температуре, затем отправить в холодильник или остудить кубиками льда. При подаче украсить дольками апельсина и ягодами клюквы.