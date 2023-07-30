Без варки и рассола: готовим "ленивые" соленые огурцы на зиму

Готовятся легко и не требуют большого количества ингредиентов

Трудно встретить человека, который бы отказался от баночки домашних соленых огурцов. Однако делать подобные заготовки решаются далеко не все. Существует мнение, что на приготовление консервированных овощей требуется слишком много времени и сил. Этот рецепт развеет этот миф раз и навсегда!

Для приготовления соленых огурчиков по рецепту для ленивых не понадобится большой список ингредиентов. Они готовятся без варки рассола, а получаются очень вкусными, хрустящими и ароматными.

Ингредиенты на одну литровую банку:

– огурцы – 700гр;

– чеснок – 5-6 зубчиков;

– красный стручковый перец чили – 1/3 шт;

– укроп – 2 веточки;

– приправа (черный перец горошком; душистый перец);

– соль – 1 ст.л;

– 9% уксус – 2 ст.л;

– водка – 1 ст.л.

Приготовление:

Огурцы залить водой и оставить замачиваться на 6-12 часов. Если овощи только сорваны с грядки, то можно обойтись без этого этапа. Затем огурцы хорошо промыть, а банки простерилизовать.

На дно банки опустить укроп и зубчики чеснока. Добавить 1/3 чайной ложки черного перца горошком, 2 горошинки душистого перца и 1/3 красного стручкового перца. Затем плотно наполнить банки огурцами, залить кипятком и оставить на 15 минут, прикрыв крышками. После слить воду и залить огурцы новым кипятком. На этот раз потребуется оставить банки под крышками уже на 20 минут. Затем воду необходимо слить.

В каждую банку засыпать по одной столовой ложке соли. Затем залить огурцы кипятком, добавить две столовые ложки 9% уксуса и одну столовую ложку водки. Закатать банки крышками, перевернуть, хорошо укутать и оставить до полного остывания. Через сутки хрустящие и ароматные огурчики будут готовы!