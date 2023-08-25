Рецепт торта из молока: это волшебное лакомство не сравнится ни с чем

Рецепт торта из молока: это волшебное лакомство не сравнится ни с чем
Фото: дзен-канал "Вкусно, быстро, просто"
Потребуется только немного терпения

Для приготовления нежного и в меру сладкого торта "Рафаэлло" не потребуется много усилий. Все очень быстро, просто и доступно.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 граммов песочного печенья;
  • 250 гр – кокосовая стружка;
  • 210 гр – сливочное масло;
  • 0,5 литра молока;
  • 100 гр сахара и 50 гр – ванильного.


Измельчаем печенье и добавляем туда стружку с растопленным сливочным маслом. Перемешиваем и вливаем молоко – продолжаем мешать. Затем перекладываем все в форму.

Займемся кремом: смешиваем молоко, сахар, муку и яйца, помешивая на среднем огне. Масса должна превратиться в пудинг. Убираем огонь до минимума и варим еще пару минут.

Добавляем масло, сгущенку, ванильный сахар и взбиваем миксером. Соединяем всю основу и добавляем кокосовую стружку, выкладывая все в форму слоями. 

В качестве конфитюра подойдет кокосовая стружка с орехами. Заливайте красоту кремом и ставьте на несколько часов в холодильник. Это просто волшебно!

Источник: "Вкусно быстро просто" ✓ Надежный источник
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