Салат "Новогодний венок": украшение праздничного стола

Салат "Новогодний венок": украшение праздничного стола
Фото: www.unsplash.com
Эффектная закуска готовится очень просто

Праздничный стол должен быть не только вкусным, но и нарядным. Так что хозяйки предпочитают выбирать красиво оформленные блюда. Салат "Новогодний венок" точно займет достойное место на застолье.

Ингредиенты


80 г рукколы, 160 г говяжьего языка, 100 г помидоров черри, семь перепелиных яиц, 40 г грецких орехов.

Для заправки: 10 г корня имбиря, одна долька чеснока, одна большая ложка винного уксуса, одна большая ложка соевого соуса, одна маленькая ложка сахарного песка, 80 г подсолнечного масла.

Пошаговый рецепт приготовления


Отварной язык (на варку уйдет около 2 часов) режим небольшой соломкой, перепелиные яйца и помидорки нарезаем на половинки.

Готовим заправку. Имбирь превращаем в стружку, чеснок мелко нарезаем. Вместе с остальными ингредиентами складываем в измельчитель и перемалываем. Даем соусу немного настояться.

Теперь собираем эффектный салат. На большое блюдо выкладываем венок из руколы. Сбрызгиваем соусом. Смешиваем немного соуса с языком и выкладываем сверху круга из зелени.

Теперь красиво раскладываем томаты и яйца, снова поливаем соусом, а сверху посыпаем нарубленным грецким орехом.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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