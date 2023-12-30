Салат "Новогодний венок": украшение праздничного стола

Эффектная закуска готовится очень просто

Праздничный стол должен быть не только вкусным, но и нарядным. Так что хозяйки предпочитают выбирать красиво оформленные блюда. Салат "Новогодний венок" точно займет достойное место на застолье.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления