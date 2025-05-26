Дачникам назвали главный признак болезни рассады

Довольно часто все можно определить по состоянию листьев

Во время проращивания рассады закладываются самые главные ее свойства. Поэтому если растение заболело в этот период, это может иметь серьезные последствия в будущем. Агроном Алексей Володихин рассказал, как выявить недуг и на что нужно обратить внимание.

По словам специалиста, побледнение, почернение и пожелтение листьев может указывать на наличие патогена. Если на них появились черные прожилки – это тревожный сигнал.

Когда растение не восстанавливается после полива, это может указывать на наличие грибковой, микробной или вирусной болезни. Грибковые споры чаще всего начинают активизироваться при низкой температуре и высокой влажности, что часто наблюдается на подоконниках. Именно поэтому важно подбирать хорошее место для проращивания рассады.