Избавляемся от похмелья за час: простая инструкция

Достаточно пяти шагов для улучшения состояния

Если выходные прошли бурно, и на утро ощущаются все самые тяжелые последствия алкогольного загула, то человек может весь день промучиться в постели, пытаясь прийти в себя. Страдать не хочется никому, поэтому опытные люди давно придумали способ избавиться от похмелья за один час. Женский журнал "Клео.ру" поделился его рецептом.

1. Нужно выпить фруктовый сок с водой и щепоткой соли. Это поможет восстановить баланс электролитов.

2. Следует хорошо позавтракать. В особенности помогут справиться с плохим состоянием мед, йогурт и цельнозерновой хлеб, которые наладят нарушенную работу кишечника.

3. Акупрессура также может оказаться полезной. Нужно помассировать точку на внутренней стороне запястья, которая располагается на два пальца ниже ладони.

4. Физическая активность будет способствовать улучшению состояния. Даже если кажется, что сил не на что нет. Это может быть небольшая зарядка или прогулка пешком.

5. И напоследок можно взбодриться с помощью контрастного душа, который разгонит кровь по организму и поможет быстрее вывести токсины.