Сын Фарады рассказал, как его "просветили" на этот счет в 12 лет

Михаил Полицеймако решил поделиться со зрителями своими детскими воспоминаниями. Оказалось, в нежном возрасте мама с папой решили познакомить своего наследника с особенностями отношений между мужчинами и женщинами.

Для этих целей они специально привезли книгу из Будапешта под названием "Сексуальное воспитание подростков". Было это в 1988 году.

Звезда фильмов "День радио", "72 метра", "Глянец" и других вспомнил, что книга была на венгерском и предназначалась для детей. Так что там не было фотографий, зато по картинкам все можно было понять.

"Там показано, как мужчина с женщиной. Как это происходит. Дальше – случайные связи", – рассказал артист.

Знаменитости показалось правильным, что европейские дети в таком нежном возрасте уже разбираются в интимных вопросах. Он считает, что подобное просвещение могло бы спасти российских детей от "многих социальных проблем". Своими размышлениями Полицеймако поделился в "ШоуReal"на "Ютуб".

Напомним, артист родился 1976 году. Его отец – знаменитый актер Семен Фарада – запомнился зрителю ролями в фильмах "Гараж", "Чародеи", "Тот самый Мюнхаузен" и других. Мама Мария Полицеймако – заслуженная артистка.