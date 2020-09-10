Королеву обокрали на 5 миллионов после домашней вечеринки мужа

Тарзан принимал гостей во время отъезда певицы

Из квартиры Наташи Королевой исчезли украшения на 5 млн руб., а также €3 тысячи. Пропажу артистка заметила после возвращения с отдыха. Об этом сообщили СМИ.

Супруг певицы Сергей Глушко, более известный как Тарзан, в период отсутствия жены был дома. Он признался, что 19 августа к нему приходили некие гостьи, которых артист знал не очень хорошо. Вероятно, драгоценности пропали как раз после их визита, предполагает РЕН ТВ.

Королева обратилась в полицию. Знакомых Тарзана разыскивают.

Ранее Сергей Глушко снялся полностью обнаженным, прикрывшись гитарой. Фото высмеяли в Сети.

Карина СИРАЗОВА

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