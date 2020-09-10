Ведущей сделали предложение в прямом эфире: милое видео растрогало зрителей
Поистине романтическая история произошла сегодня в утреннем эфире новостей на одном из спортивных каналов. Жених сделал предложение руки и сердца телеведущей Элеоноре Хабибулиной во время прямого включения. Видео растрогало пользователей Сети.
Сюрприз Сергею Розанову, который также работает телеведущим, помогли организовать сотрудники "Матч ТВ". Жених неожиданно появился в студии и, признавшись в любви своей избраннице, поднялся с букетом цветов прямо к ней.
Растерянная Хабибулина, которая явно не ждала подобного, выйти замуж за Розанова согласилась, не раздумывая.
"Мы такие новости не готовили, – рассмеялась она. Да, конечно",
– сказала телеведущая и взяла в руки коробку с кольцом. "А как мне работать дальше со слезами на глазах", – продолжила растроганная невеста и обняла возлюбленного. Позже в "Инстаграм" Хабибулина призналась: она была в шоке от того, как жених и коллеги все организовали.
Видео с предложением опубликовала пресс-служба "Матч ТВ" в "Твиттер". В комментариях поступок Розанова назвали трогательным и эффектным:
"Очень мило и романтично. Побольше бы таких новостей и эфиров", "Ничего лучше ваш канал сегодня уже не покажет", "Молодцы! Это было красиво и эффектно!"
– Мы таких новостей не готовили 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) September 10, 2020
На Матч ТВ не только рассказывают о спорте, но и делают предложения. Этот эфир Элеонора Хабибулина точно не забудет. Какие же милахи ❤️❤️❤️#ВсеНаМатч pic.twitter.com/0UgSuanMqa
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