Ведущей сделали предложение в прямом эфире: милое видео растрогало зрителей

Ведущей сделали предложение в прямом эфире: милое видео растрогало зрителей
Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Невеста прослезилась от счастья перед камерами

Поистине романтическая история произошла сегодня в утреннем эфире новостей на одном из спортивных каналов. Жених сделал предложение руки и сердца телеведущей Элеоноре Хабибулиной во время прямого включения. Видео растрогало пользователей Сети.

Сюрприз Сергею Розанову, который также работает телеведущим, помогли организовать сотрудники "Матч ТВ". Жених неожиданно появился в студии и, признавшись в любви своей избраннице, поднялся с букетом цветов прямо к ней.

Растерянная Хабибулина, которая явно не ждала подобного, выйти замуж за Розанова согласилась, не раздумывая.

"Мы такие новости не готовили, – рассмеялась она. Да, конечно",

– сказала телеведущая и взяла в руки коробку с кольцом. "А как мне работать дальше со слезами на глазах", – продолжила растроганная невеста и обняла возлюбленного. Позже в "Инстаграм" Хабибулина призналась: она была в шоке от того, как жених и коллеги все организовали.

Видео с предложением опубликовала пресс-служба "Матч ТВ" в "Твиттер". В комментариях поступок Розанова назвали трогательным и эффектным:

"Очень мило и романтично. Побольше бы таких новостей и эфиров", "Ничего лучше ваш канал сегодня уже не покажет", "Молодцы! Это было красиво и эффектно!"

Карина СИРАЗОВА

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