Умер легендарный знаток "Что? Где? Когда?"

Умер легендарный знаток "Что? Где? Когда?"
Кадр youtube.com
Ветеран игры скончался от инсульта

Легендарного члена клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Смирнова не стало в четверг, 10 сентября. О смерти коллеги сообщил знаток Максим Поташев.

Как сообщил игрок, причиной смерти приятеля стал инсульт. Смирнову было 64 года.

"Он был очень добрым и светлым человеком",

написал Поташев о Смирнове на своей странице в "Фейсбук".

Михаил Смирнов появился в качестве капитана в клубе "Что? Где? Когда?" в 1988 году. Его команда, одна из самых ярких в 1990-е, членом которой был и Поташев, впервые в полном составе получила титул "Бессмертных". Смирнов провел 18 игр, более половины из которых завершились победой знатоков.

В последний раз Смирнов сел за стол в 2005 году, однако и после не терял связи со знатоками – он периодически посещал Нескучный сад и наблюдал за участниками интеллектуального клуба.

Карина СИРАЗОВА

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