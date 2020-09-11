Двое детей и семь внуков: как выглядят и чем живут наследники Кобзона
30 августа 2018 года не стало Иосифа Кобзона. Народный артист внес огромный вклад в развитие российской эстрады. Также у него остались взрослые дети и семеро внуков.
Дети
Иосиф Давыдович был трижды женат, однако только в браке с Нелли Дризиной у него появились дети. Третья супруга подарила артисту двух наследников – сына Андрея и дочь Наталью.
Андрей Кобзон
Сын Иосифа Давыдовича появился на свет в 1974 году. В детстве мальчик увлекался музыкой, а после даже окончил музыкальный институт в Голливуде. Однако в итоге наследник певца предпочел уйти в бизнес. Он был дважды женат. Первая супруга родила ему двух дочерей – Полину и Аниту. Вторая возлюбленная Андрея подарила ему сына Максима. Сейчас бизнесмен не женат и даже заявлял, что прежние браки заключал только потому, что его родители настаивали на этом.
Наталья Раппопорт-Кобзон
Дочка народного артиста родилась в 1976 году. Девушка окончила МГИМО с отличием. Родители думали, что ее ждет блистательная карьера, но на последнем курсе она вышла замуж и забеременела. После она вместе с мужем Юрием Раппопортом перебралась в Лондон. Сейчас супруги живут в Испании. У них четверо детей: Идель, Мишель, Орнелла-Мария и Ален-Джозеф.
Внуки
Идель Рапопорт – старшая внучка Иосифа Кобзона - учится в Лондоне и много путешествует.
Полина Кобзон учится на факультете журналистики в МГУ. Девушка подрабатывает по специальности и всячески старается скрывать свое родство со знаменитым певцом.
Мишель Рапопорт решила пойти по стопам своего знаменитого деда, поэтому занимается музыкой. Она и ее двоюродная сестра Анита выступали вместе с Иосифом Давыдовичем на концерте, который был посвящен его 80-летнему юбилею. Этой внучке артиста пророчили карьеру модели, однако сейчас Мишель получает юридическое образование в Оксфорде.
Анита Кобзон сейчас учится на юридическом факультете МГУ, а свободное время посвящает музыке.
Арнелла-Мари Рапопорт хотела стать моделью, но дедушка отговорил ее от этой затеи. Девушку называют "маленькой копией" Нелли Дризиной.
Михаил Кобзон сейчас учится в школе, а в свободное время занимается гимнастикой.
Ален-Джозеф Рапопорт – самый младший внук певца - учится в школе и признается, что мечтает стать космонавтом.
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