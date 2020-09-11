Тимати расстался с женой

Тимати расстался с женой
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Избранница артиста надеется, что они смогут сохранить хорошие отношения ради ребенка

Анастасия Решетова шокировала своих поклонников. На своей странице в "Инстаграм" брюнетка заявила, что ее союз с Тимати распался. 

Как призналась избранница музыканта, 2020 год стал переломным в их отношениях и их пара не выдержала проверку на прочность. 

"Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала девушка. 

Решетова с трепетом рассказала, что их отношения были многогранными и прекрасными, а супруги стали друг для друга лучшими друзьями, партнерами и любовниками. "Однако в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться", – добавила модель. 

Она решила сразу же предотвратить все слухи и рассказала, что стало причиной расставания с репером. Она попросила не думать, что в этом кто-то замешан и добавила, что это точно не "закон бумеранга". 

В дальнейшем брюнетка планирует направить все свои силы на воспитание сына Ратмира, которого она не так давно родила от Тимати. Анастасия пообещала воспитать сына "в любви к своему Отцу" и понадеялась, что им с музыкантом удастся сохранить хорошие отношения. 

Решетова поблагодарила артиста за 6 лет отношений и попросила прощения за все плохое, что между ними было. 

"Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую какая я сейчас", – добавила девушка. 

Напомним, что их отношения начались тогда, когда бывшая жена Тимати Алена Шишкова была беременна. СМИ часто обвиняли Анастасию в том, что она разрушила первый брак репера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина

Сербский лидер сообщил, что он провел "отличный" разговор с российским президентом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей