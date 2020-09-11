Избранница артиста надеется, что они смогут сохранить хорошие отношения ради ребенка

Анастасия Решетова шокировала своих поклонников. На своей странице в "Инстаграм" брюнетка заявила, что ее союз с Тимати распался.

Как призналась избранница музыканта, 2020 год стал переломным в их отношениях и их пара не выдержала проверку на прочность.

"Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала девушка.

Решетова с трепетом рассказала, что их отношения были многогранными и прекрасными, а супруги стали друг для друга лучшими друзьями, партнерами и любовниками. "Однако в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться", – добавила модель.

Она решила сразу же предотвратить все слухи и рассказала, что стало причиной расставания с репером. Она попросила не думать, что в этом кто-то замешан и добавила, что это точно не "закон бумеранга".

В дальнейшем брюнетка планирует направить все свои силы на воспитание сына Ратмира, которого она не так давно родила от Тимати. Анастасия пообещала воспитать сына "в любви к своему Отцу" и понадеялась, что им с музыкантом удастся сохранить хорошие отношения.

Решетова поблагодарила артиста за 6 лет отношений и попросила прощения за все плохое, что между ними было.

"Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую какая я сейчас", – добавила девушка.

Напомним, что их отношения начались тогда, когда бывшая жена Тимати Алена Шишкова была беременна. СМИ часто обвиняли Анастасию в том, что она разрушила первый брак репера.