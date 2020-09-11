У Стриженовой случилась трагедия
Стало известно о том, что в семье Екатерины Стриженовой случилось горе. Мать ведущей передачи "Доброе утро" ушла из жизни в возрасте 79 лет. Печальную новость сообщили сестра и дочь артистки.
На своей инстаграм-странице сестра Стриженовой, Виктория Андреянова, опубликовала совместное фото с мамой и самой Екатериной. Она почтила память покойной, вспомнив о том, каким сильным человеком была Валентина Яковлевна.
Виктория рассказала, что в 36 лет мать осталась одна с двумя дочерями: муж Валентины Яковлевны – Владимир Илларионович – умер от рака. Женщина достойно вырастила девочек, дав им хорошее воспитание. Позже она поставила на ноги и четырех внучек.
Также по поводу утраты высказалась дочь Екатерины Стриженовой Анастасия. В соцсети девушка написала трогательное послание, полное любви к покойной бабушке.
"Бабушка Валя. Бабуля моя. Как же мне ее будет не хватать" – с болью отметила звездная наследница.
Сообщается, что Валентина Яковлевна не дожила до своего юбилея всего месяц. В октябре ей исполнилось бы 80 лет.
Ранее появилась информация о том, что Екатерина Стриженова проводила выходные за городом. Телеведущая показала подписчикам снимок, на котором в стильном спортивном костюме позировала на фоне коттеджа.
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