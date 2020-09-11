Самбурская показала себя без белья и произвела фурор

Самбурская показала себя без белья и произвела фурор
Настасья Самбурская. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Универа" завела народ

На своей инстаграм-странице Настасья Самбурская выложила фото из алкогольного отдела супермаркета. Однако подписчиков привлекли вовсе не полки со спиртным.

На снимке Настасья позирует у стеллажей с вином. В глаза сразу же бросается салатовый топ на одно плечо, обтягивающий бюст актрисы. Пользователи Сети моментально акцентировали внимание на отсутствии одной из частей нижнего белья – бюстгальтера.

"Что-то я никак не сфокусируюсь" – в шутку отметила актриса Анна Михайловская.

Комментаторов как будто прорвало. Каждый третий посчитал нужным написать о груди Настасьи Самбурской. Кто-то высказывался напрямую, а кто-то – завуалированно.

"Вино супер, соски огонь", "В магазине прохладно, особенно в районе 3 полки", "Настасья красотка конечно... Но в глаза смотрят все меньше" – соревновались в оригинальности комментариев подписчики актрисы.

Однако не все оценили бюст Самбурской.

"Лучше бы ты себе лифчики по акции купила" – посоветовал один из интернет-пользователей.

Ранее появилась информация о том, что Настасью Самбурскую взбесили советы о пластике. В одном из постов в Инстаграм актриса поделилась своим детским комплексом. Оказывается, она долгое время стеснялась своих "кривых" ног. Данный пост прокомментировал хирург, чем вывел звезду "Универа" из себя. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Цель отправки в Минск 33 россиян выяснилась - операцию сорвали в ЦРУ

Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей