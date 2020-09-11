Звезда "Универа" завела народ

На своей инстаграм-странице Настасья Самбурская выложила фото из алкогольного отдела супермаркета. Однако подписчиков привлекли вовсе не полки со спиртным.

На снимке Настасья позирует у стеллажей с вином. В глаза сразу же бросается салатовый топ на одно плечо, обтягивающий бюст актрисы. Пользователи Сети моментально акцентировали внимание на отсутствии одной из частей нижнего белья – бюстгальтера.

"Что-то я никак не сфокусируюсь" – в шутку отметила актриса Анна Михайловская.

Комментаторов как будто прорвало. Каждый третий посчитал нужным написать о груди Настасьи Самбурской. Кто-то высказывался напрямую, а кто-то – завуалированно.

"Вино супер, соски огонь", "В магазине прохладно, особенно в районе 3 полки", "Настасья красотка конечно... Но в глаза смотрят все меньше" – соревновались в оригинальности комментариев подписчики актрисы.

Однако не все оценили бюст Самбурской.

"Лучше бы ты себе лифчики по акции купила" – посоветовал один из интернет-пользователей.

Ранее появилась информация о том, что Настасью Самбурскую взбесили советы о пластике. В одном из постов в Инстаграм актриса поделилась своим детским комплексом. Оказывается, она долгое время стеснялась своих "кривых" ног. Данный пост прокомментировал хирург, чем вывел звезду "Универа" из себя.