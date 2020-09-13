Артистка станцевала для поклонников под арабский мотив

44-летняя Джованна Антонелли восхитила зрителей, повторив одну из самых запоминающихся сцен сериала "Клон". Звезда показала танец живота спустя 20 лет после премьеры. На этот раз актриса решила обойтись без восточных нарядов.

Джованна исполнила в "Клоне" одну из главных ролей – марокканку Жади, возлюбленную бразильца Лукаса. А танец живота в исполнении Антонелли до сих пор популярен у интернет-пользователей.

Звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новую видеозапись, станцевав для поклонников под арабский мотив. В микроблоге она продемонстрировала подтянутый живот. Поклонники одарили ее комплиментами, отметив, что узнают все ту же молодую Жади.

"Как красиво !!! Я влюблен! Преклоняюсь перед тобой, Джио, дорогая!", "Танец принес мне радость жизни. Сегодня я учу и помогаю другим женщинам чувствовать себя прекрасными и уверенными", "Моя Жади жива!", "Лучший персонаж мыльной оперы всех времен!", "Королева никогда не теряет величия", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

К слову, премьера "Клона" состоялась еще в 2001 году, а на российском ТВ сериал вышел три года спустя – в 2004-м. Но картина до сих пор пользуется бешеной популярностью у телезрителей. Танцы Жади стали в свое время причиной массового бума, из-за которого многие домохозяйки решили опробовать себя в танцах живота.

Ранее стало известно, что популярная в России аргентинская актриса и певица Наталия Орейро решила завести себе страничку в "Инстаграм".