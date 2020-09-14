Начинала пить с утра: экс-солистка "Блестящих" призналась в затяжных запоях

Начинала пить с утра: экс-солистка "Блестящих" призналась в затяжных запоях
Надя Ручка. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Без алкоголя певица не могла разговаривать с другими людьми

Бывшая участница группы "Блестящие" Надежда Ручка сделала неожиданное признание. Оказывается, артистка едва ли не каждое свое утро начинала с алкоголя, причем длилось это около девяти месяцев. О тяжелом периоде рассказала сама звезда.

После окончания школы девушка переехала в Москву. В 1999 году она стала петь в группе Party и работать в казино. Приблизительно год спустя на девушку напали – на тот момент ей было 19 лет.

В столице у Надежды не было друзей: обратиться за помощью было не к кому. Родителей же она беспокоить не хотела. Бороться с пережитым стрессом артистка начала с помощью алкоголя.

Ручка призналась, что неделями сидела дома, а без выпивки не могла сказать ни слова. Пить она начинала с утра и продолжала в течение всего дня. При этом от спиртного звезда даже не пьянела, добавила она. Запой певицы, как его назвала ведущая Лера Кудрявцева на шоу "Звезды сошлись", длился около девяти месяцев.

В 23 года Надежда Ручка стала участницей "Блестящих". В группе она заменила ушедшую из коллектива Жанну Фриске. Также украинская певица писала композиции для других звезд: Димы Билана, Лолиты и Анны Семенович.

Карина СИРАЗОВА

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