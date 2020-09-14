Умерла известная певица

Народной артистки Татарстана не стало на 72-м году жизни

Скончалась известная певица Хамдуна Тимергалиева. Знаменитость без признаков жизни обнаружил коллега на ее собственной даче. Они должны были отправиться на репетицию.

Эту трагическую новость сообщила "Татар Информ" пресс-служба Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи. Что послужило причиной смерти певицы, не известно.

В репертуаре Тимергалиевой около тысячи песен, среди которых и татарские народные. Артистка выступала на сцене в казанской филармонии. В последнее время Тимергалиева делилась своими работами на "Ютуб". 

Полина ИВАНОВА

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