Курс рубля
- Навальный обвалил рубль
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
607 новости
Скончалась известная певица Хамдуна Тимергалиева. Знаменитость без признаков жизни обнаружил коллега на ее собственной даче. Они должны были отправиться на репетицию.
Эту трагическую новость сообщила "Татар Информ" пресс-служба Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи. Что послужило причиной смерти певицы, не известно.
В репертуаре Тимергалиевой около тысячи песен, среди которых и татарские народные. Артистка выступала на сцене в казанской филармонии. В последнее время Тимергалиева делилась своими работами на "Ютуб".
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Граждане страны выбрали представителей власти