Инсульт и предательство любимой: Барабаш пытается оправиться после потрясения

Инсульт и предательство любимой: Барабаш пытается оправиться после потрясения
Алексей Барабаш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса помогала больному восстановиться, но не смогла справиться с эмоциями

Два года назад Алексей Барабаш перенес инсульт – артист из сериала "Вербное воскресенье" чудом избежал сложнейшей операции. На тот момент он встречался со своей коллегой Анной Воркуевой, которая ушла от актера вскоре после удара. О предательстве возлюбленной он рассказал журналистам.

Воркуева сильно помогла больному в тот период – кинозвезда изолировала Барабаша от рвавшихся к сыну родителей и бесконечных телефонных звонков, чтобы возлюбленный быстрее восстановился после инсульта.

"Я ей очень благодарен",

– поделился Барабаш, пролежавший в больнице около месяца. Во время болезни он сравнил себя с новорожденным ребенком, Воркуева же была рядом. Однако несмотря на пережитые трудности, она решила оставить актера из фильма "Питер FM".

"Думаю, она уже насмотрелась на тот ужас, который со мной происходил",

– предположил артист. Он добавил в интервью WomanHit, что Анна вложила в него много сил, но скорее всего не смогла справиться с переживаниями. Тогда кинозвезды и решили, что им все же нужно разойтись.

Барабаш и Воркуева расстались мирно, но дружеские отношения не поддерживают. А недавно актер женился на Александре Богдановой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Преемника Абэ уничтожит вопрос Курил - эксперт

В отношениях Москвы и Токио начинается зима

Приведет к войне: Горбачеву указали на фатальную ошибку

Недочеты политики единственного президента СССР до сих пор отражаются на международных отношениях и грозят кровопролитием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей