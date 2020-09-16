Актриса помогала больному восстановиться, но не смогла справиться с эмоциями

Два года назад Алексей Барабаш перенес инсульт – артист из сериала "Вербное воскресенье" чудом избежал сложнейшей операции. На тот момент он встречался со своей коллегой Анной Воркуевой, которая ушла от актера вскоре после удара. О предательстве возлюбленной он рассказал журналистам.

Воркуева сильно помогла больному в тот период – кинозвезда изолировала Барабаша от рвавшихся к сыну родителей и бесконечных телефонных звонков, чтобы возлюбленный быстрее восстановился после инсульта.

"Я ей очень благодарен",

– поделился Барабаш, пролежавший в больнице около месяца. Во время болезни он сравнил себя с новорожденным ребенком, Воркуева же была рядом. Однако несмотря на пережитые трудности, она решила оставить актера из фильма "Питер FM".

"Думаю, она уже насмотрелась на тот ужас, который со мной происходил",

– предположил артист. Он добавил в интервью WomanHit, что Анна вложила в него много сил, но скорее всего не смогла справиться с переживаниями. Тогда кинозвезды и решили, что им все же нужно разойтись.

Барабаш и Воркуева расстались мирно, но дружеские отношения не поддерживают. А недавно актер женился на Александре Богдановой.